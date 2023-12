Fiorentina: Bonaventura e Martinez Quarta out per il Monza

La Fiorentina prepara la trasferta di Monza, in programma domani, venerdì 22 dicembre, alle 20:45 al Brianteo. Oltre ai lungodegenti Dodo e Castrovilli e al già assente Nico Gonzalez, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno anche di Bonaventura e Martinez Quarta. L’azzurro non si è allenato in gruppo a causa di un problema al tallone. Influenza per il centrale argentino, che verrà sostituito da Milenkovic, ultimamente scalzato nelle gerarchie da Ranieri. A centrocampo spazio a Duncan insieme a Arthur e a uno tra Barak e Maxime Lopez. Dietro Kayode e Biraghi sugli esterno e ballottaggio davanti tra Ikone, Kouame e Brekalo per le due fasce d’attacco.