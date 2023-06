Fiorentina, Biraghi: “Contenti che Italiano resti, la sconfitta contro il West Ham farà male per tutta la vita”

Cristiano Biraghi ha parlato a margine della partita di Calcio storico fiorentino in cui è stato Magnifico Messere: “Sicuramente la sconfitta contro il West Ham fa male e continuerà a far male per tutta la vita, ma bisogna guardare avanti. La nostra è una grande società che ci sostiene e già il prossimo anno ripartiremo meglio di quanto fatto questa stagione. Sulla conferma di Italiano non avevo alcun dubbio, siamo molto felici. E’ giusto che resti visto che il progetto è iniziato lo scorso anno con lui. Ci sono grossi margini di miglioramento“. Sulla ferita rimediata nella finale di Conference League, invece: “Sto bene. Mi hanno messo qualche punto ma va bene così. Provvedimenti? Non sono io che devo decidere, ma gli organi competenti. Personalmente ho dimostrato di essere superiore rispetto a chi ha compiuto questo gesto“.