Chi è Anitta: età, fidanzato, canzoni e vita privata cantante finale Inter-Manchester City

Sarà Anitta la cantante scelta per lo show pre-finale di Champions League. Si tratta di una nota popstar internazionale, pseudonimo di Larissa de Macedo Machado, cantante e ballerina brasiliana che aprirà lo show prima di Inter-Manchester City. E’ in attività da oltre un decennio, ma negli ultimi mesi la sua popolarità è ulteriormente cresciuta. Regina del pop brasiliano e sudamericano, nella sua giovinezza ci sono momenti difficili e tanta povertà, dunque la sua è anche una storia di riscatto.

Chi è Anitta, la cantante della finale: canzoni più famose

Anitta è particolarmente legata all’Italia, visto che è stata protagonista di alcune collaborazioni con cantanti nostrani: possiamo citare la recentissima Capitan con Sfera Ebbasta, ma ci sono altri featuring con artisti del Bel Paese. La canzone più famosa di Anitta è Downtown, così come Envolver, note non solo al pubblico brasiliano ma all’intera platea mondiale. Come è ovvio che sia, Anitta tifa Brasile e di conseguenza i giocatori brasiliani. E’ anche per questo motivo che ha già dichiarato di sperare nella vittoria dei Cizitens.

Chi è Anitta: sposata, vita privata, fidanzato

Ma l’Italia le piace: “Da piccola ho studiato in una scuola italiana in Brasile: mi piace molto parlare italiano e venire in Italia, mi piace la gente in Italia, anche i ragazzi”, ha dichiarato. Veniamo a delle informazioni biografiche: Anitta ha 30 anni ed è nata il 30 marzo 1993, per quanto riguarda la vita privata, in passato è stata legata al modello Pablo Morais, quindi ha sposato l’imprenditore Thiago Magalhães, ma il matrimonio è durato pochi mesi, poi la relazione con Gui Araujo, anche questa terminata. La love story del 2022 con Murda Beatz si è chiusa dopo due mesi, in questo momento molti giornali di gossip la considerano legata a diversi uomini in base alle fonti, ma probabilmente è attualmente single.