Fiorentina, Beltran: “Bello essere terzi, lavoriamo per restarci”

Dopo la netta vittoria per 3-0 della Fiorentina sul Cagliari, l’attaccante dei viola Lucas Beltran è intervenuto ai microfoni si Sky Sport: “È una soddisfazione grande essere terzi, lavoriamo tutti i giorni per questo obiettivo, dobbiamo continuare così per esaltare le nostre caratteristiche e rimanere in quella posizione di classifica“.

Beltran ha poi proseguito parlando del suo momento: “Sto bene, sono tranquillo, provo a crescere partita dopo partita. Devo prendere confidenza con i compagni che mi aiutano, mi manca il gol, prima o poi arriverà ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. La serie A è un campionato molto fisico, con giocatori molti alti, sto cercando di capire certe dinamiche, siamo un gruppo molto forte e molto voglioso di esaltare le nostre caratteristiche“. In chiusura un pensiero sulla vicinanza dei tifosi: “Mi aiuta molto, c’è grande allegria nei miei confronti. Lavoro tranquillo con questo clima e sono certo che il gol arriverà presto“.