Fiorentina, Barone: “Dispiaciuti che i tifosi non possano entrare al Viola Park”

“Ho letto il comunicato delle associazioni dei tifosi viola e siamo con loro, siamo molto dispiaciuti per tutto quello che sta succedendo. Da parte della Fiorentina, di Rocco Commisso e mia abbiamo fatto di tutto per avere la tifoseria vicina alla squadra qui a Bagno a Ripoli e ci aspettiamo qualcosa in più in termini di tempo per ottenere l’agibilità per il Viola Park”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone in un’intervista rilasciata al sito del club. Ieri tre organizzazioni dei tifosi viola avevano rimarcato in un comunicato il dispiacere per l’impossibilità di poter assistere dal vivo agli allenamenti della squadra visto che al nuovo centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli manca ancora l’agibilità. “Mi auguro che questa situazione si possa risolvere al più presto possibile ma ovviamente sono molto dispiaciuto che i tifosi non possano entrare qui al Viola Park per stare vicini alla squadra perché abbiamo costruito il centro sportivo affinché loro possano essere presenti e trasmettere il calore a tutti i giocatori”.

Le tre associazioni di tifosi hanno affrontato anche le tematiche relative ai problemi che potrebbero esserci durante i lavori di restyling dello stadio ‘Franchi’. “Siamo in sintonia con la tifoseria – ha sottolineato ancora il direttore generale viola -, abbiamo sempre chiesto chiarezza sui tempi e sui modi e sui costi che ricadrebbero sulla Fiorentina (dovesse spostarsi in un altro impianto, ndr)”, domande che “al momento non hanno risposta. La società Fiorentina vuole giocare al ‘Franchi’, e che si trovi il modo per giocare nel nostro stadio durante i lavori”.