Milan, venerdì la partenza per gli Usa: tre amichevoli di lusso e diversi eventi con i tifosi

Il Milan si prepara in vista della tournée negli States in preparazione alla stagione 2023/2024. La squadra di Pioli tra California e Nevada avrà l’opportunità infatti di misurarsi con alcuni top club europei che prenderanno parte al Soccer Champions Tour 2023. Il 23 luglio si scende in campo al Rose Bowl di Pasadena contro il Real Madrid. Il 27 luglio al Dignity Health Sports Park di Los Angeles andrà in scena la sfida contro la Juventus e il giorno 1 agosto contro il Barcellona, nel nuovo Allegiant Stadium di Las Vegas. E la partenza del Milan verso la prima tappa del tour, la California, è stata anticipata da una speciale attivazione che ha visto una mongolfiera attraversare i cieli di Los Angeles, portando lo stemma del club e i colori rossoneri sopra le colline di Hollywood, uno dei simboli della città degli angeli.

In occasione della partita contro il Real Madrid debutterà anche il nuovo Away di Puma, e per celebrare il lancio sarà organizzato un esclusivo evento a Los Angeles che metterà al centro lo stretto legame tra calcio e moda, con la partecipazione di alcuni giocatori rossoneri e celebrità locali. Sempre grazie al coinvolgimento di Puma, il Milan ospiterà un meet and greet il 29 luglio a Niky’s Sports, a Santa Monica, a cui saranno presenti anche alcuni giocatori rossoneri.