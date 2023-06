Fiorentina, Barone: “Amrabat? Abbiamo parlato con lui sul suo futuro. Valuteremo richieste”

“Bisogna vedere cosa abbiamo e quali sono le richieste sulla squadra, sempre capendo come migliorare”. Con queste parole il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto in conferenza stampa riguardo al mercato. “In attacco abbiamo anche dei ragazzi in prestito e stanno crescendo, come Munteanu che ha vinto il campionato rumeno ed è nel giro della nazionale A” ha aggiunto. Su Amrabat: “Bisogna vedere che tipo di richiesta arriverà. Al momento ci sono tanti discorsi, il campionato è appena finito. Abbiamo parlato con Sofyan sul suo futuro, noi siamo qui per proteggere l’asset Fiorentina e se arrivano richieste capiremo se potremo accontentarlo. Sarà un processo lungo”.