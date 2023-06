Manchester City, Cancelo torna alla base ma è fuori dal progetto: l’Arsenal offre 40 milioni

Il futuro di Joao Cancelo è ancora tutto da definire. Il Bayern Monaco non ha esercitato l’opzione di riscatto per l’ex terzino di Inter e Juventus che torna così al Manchester City, forte di un contratto fino al 2027. Secondo la stampa inglese però i rapporti tra Cancelo e Guardiola sono ormai ai minimi termini e il giocatore non rientra nei piani del tecnico catalano. Tra l’altro le offerte non mancano e se secondo la stampa spagnola c’è il Barcellona che sta lavorando per portarlo alla corte di Xavi. Per gli inglesi di Football Transfers invece c’è l’Arsenal in pole: avviati contatti sia con i Citizens che col giocatore. La richiesta è di 53 milioni di euro, l’offerta dei “gunners” di 40. La distanza c’è, ma c’è la volontà comune di trovare un accordo.