Regolamento andata semifinali Playoff Serie C 2022/2023: come funziona in caso di parità

E’ tutto pronto per le Final Four dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023. Sono rimaste quattro squadre a contendersi la promozione in Serie B e si tratta di Cesena, Foggia, Lecco e Pescara. In questo momento si azzerano i piazzamenti nella regular season e conterà soltanto quello che accadrà nelle gare di andata e ritorno, rispettivamente in programma il 4 e l’8 giugno. Il regolamento prevede che, in caso di parità di punteggio complessiva, passino il turno le squadre con la miglior differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, si procederà dunque con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore.