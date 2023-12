Ferrari, Vasseur: “Non dovremo stravolgere tutto. Ma non so se andremo meglio nel 2024”

“Di sicuro penso che il livello delle aspettative fosse un po’ troppo alto a inizio stagione. In estate in Olanda ci hanno quasi doppiato. Da lì tutti insieme abbiamo fatto un enorme passo avanti e questo è positivo per il futuro. Non dovremo stravolgere tutto nel 2024. Nemmeno la Red Bull ha una bacchetta magica. Loro stanno facendo un lavoro migliore ora. Abbiamo perso parecchi punti a causa dell’affidabilità e delle strategie. Vedremo dove saremo in Bahrain, dovremo rimanere positivi”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in un’intervista ad Autosport: “Non so se andrà meglio l’anno prossimo, nessuno lo sa. Se miglioriamo di 1 secondo ma gli altri di 1.5, allora… Se invece migliorano di 0.5 secondi sembriamo degli eroi. Non voglio essere troppo ottimista perché probabilmente è stato uno dei problemi che abbiamo avuto la scorsa stagione. Concentriamoci su ciò che stiamo facendo”.