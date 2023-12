Juventus, entusiasmo in vista Napoli: allenamento aperto al pubblico alla Continassa

Per la Juventus si apre una settimana estremamente importante, con il match di venerdì sera contro il Napoli, che sarà uno spartiacque decisivo per il cammino in campionato dei bianconeri. Dopo la vittoria di Monza, è tanto l’entusiasmo che circola in quel di Torino per un duello di campionato che si prospetta elettrizzante contro l’Inter.

Alla Continassa, sono circa 300 i tifosi invitati dal club ad assistere alla seduta mattutina. Grandi applausi per Vlahovic, scatenato durante la partitella, mentre non si sono visti Rugani e Weah, il primo assente per influenza e il secondo ancora ai box per alcune noie muscolari. E anche Fagioli, squalificato per il caso scommesse, si è preso gli apprezzamenti del pubblico con alcune giocate. Alla seduta ha assistito anche parte della dirigenza, con Cristiano Giuntoli e Federico Cherubini che sono stati vicini alla squadra.