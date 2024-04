Ferrari e Juventus, Elkann: “Il 2024 sarà l’anno in cui accelereremo i nostri obiettivi”

“Se conosci i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro spirito, la frase “fino alla fine” non ti suonerà nuova. Incarna la determinazione del club nel continuare a lottare e superare le avversità, una convinzione propria di Edoardo Agnelli quando fu nominato presidente il 24 luglio 1923“. È quanto afferma John Elkann nella lettera agli azionisti. “Da quel momento – spiega – è iniziata una storia d’amore lunga un secolo tra le famiglie bianconere e la mia famiglia. Un legame che nel 2023 abbiamo celebrato con le generazioni di tifosi in Italia e nel mondo, tutti uniti dall’amore per la Juventus. Forza Juve“. Il presidente di Exor poi prosegue: “Il 2023 ha rappresentato un anno di transizione. Sotto il suo nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Gianluca Ferrero, l’attenzione è stata rivolta alla risoluzione delle vicende che stava affrontando con la Giustizia Sportiva, sia in Italia che in Europa. La stagione 2023/24 è quindi l’Anno Zero, in cui la società sta ponendo le fondamenta per il suo ritorno, sia dentro che fuori dal campo“.

Elkann ha concluso: “Cristiano Giuntoli, che è arrivato nel 2023 ed è stato appena nominato Miglior direttore sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno, aiuterà a plasmare il futuro della Juventus. La squadra punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza al Mondiale per Club allargato della Fifa nell’estate del 2025. Con un maggiore focus sui giovani talenti della sua Next Gen, la Juventus mira a costruire una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni dell’Uefa“. Il presidente di Exor si è poi concentrato anche sulla Ferrari: “Il 2024 sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio“.

Elkann ha poi citato Hamilton: “Con il successo, è importante tenere a mente le parole di Lewis Hamilton: ‘Nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C’è sempre spazio per migliorare, e penso che questo valga per tutto nella vita’. Le sue parole richiamano una delle coppie di valori di Exor: Ambizione e Umiltà“. Infine ha aggiunto: “Nel 2023 sono stati lanciati cinque modelli, tra cui la Ferrari Roma Spider e la 499P modificata derivata dalla hypercar 499P che a giugno ha trionfato nell’edizione del centenario di Le Mans, nell’ambito del campionato Wec (World Endurance Championship). Dopo ventiquattro ore di intensa competizione, tra condizioni difficili e con determinazione mentale, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado hanno raggiunto la vittoria al termine di 342 giri nel famoso circuito francese. È stato un ritorno perfetto per il Cavallino Rampante, dopo un’assenza di cinquant’anni, oltre che la sua decima vittoria complessiva in questa gara leggendaria. Gli sforzi dei meccanici, degli ingegneri e dei piloti, uniti all’impegno assoluto della squadra e dei suoi tifosi, evidenziano la capacità di Ferrari nel combinare performance e passione come nessun altro“.