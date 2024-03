Fenucci: “Il Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per il calcio italiano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato della stagione che sta vivendo il club, attualmente quarto in classifica: “Il Bologna in Europa sarebbe un bellissimo segnale per tutto il calcio italiano. Come ha fatto l’Atalanta negli ultimi anni, sarebbe la dimostrazione che con un’organizzazione societaria seria e le persone giuste si può fare un percorso diverso: darebbe una nuova prospettiva a tante squadre“.

“La nostra speranza è che tutti i giocatori restino il prossimo anno, a partire da Thiago Motta. E’ molto felice di essere qui e lavora come se avesse un contratto lunghissimo. Zirkzee? Non ci piace parlare del futuro dei nostri ragazzi. Viviamo il presente senza pensare al dopo, ribadendo che la nostra intenzione è quella di tenere tutti – ha proseguito Fenucci, che poi ha commentato il 2-2 tra Bologna e Roma – Tutte le squadre in lotta per l’Europa sono attrezzate, ma noi guardiamo al nostro cammino, pensando partita dopo partita“.

Fenucci ha poi aggiunto: “Una delle forze di quest’anno è il gruppo di più di 14 nazionali che ha sempre abbattuto ogni differenza culturale. L’idea è quella di continuare il percorso sulle basi costruite in questa stagione“. Infine, sul calcio italiano: “Serve una profonda ristrutturazione. Bisogna ritrovare gli equilibri finanziari, garantendo sia stabilità che competitività“.