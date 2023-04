Febbre scudetto a Napoli: fino a 2.000 euro per una stanza nel weekend

Prezzi fuori controllo a Napoli per il weekend in cui potrebbe arrivare lo scudetto. Tra sabato 29 e domenica 30 aprile, infatti, potrebbe essere conquistato il tricolore: alla squadra di Spalletti serve una vittoria contro la Salernitana e poi l’indomani sperare che la Lazio non vinca contro l’Inter. A quel punto, intorno alle ore 14.20, potrebbe partire la clamorosa festa in città. Chi ha già deciso da tempo di fare un salto all’ombra del Vesuvio può ritenersi estremamente fortunato, visto che nel frattempo i prezzi, una volta divenuto chiaro come questo weekend fosse quello del possibile scudetto, sono saliti e di moltissimo.

Tanto che una suite per due in un hotel di Fuorigrotta arriva a costare 949 euro, e non si tratta di una zona centrale. Gli hotel a tre stelle già prevedono prezzi intorno ai 300 o 400 euro per una doppia a notte. Ed è incredibile il prezzo in un lussuoso hotel del rione Sanità: 2.350 euro per due notti, stanza da quattro. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, in molti stanno provando a trovare alloggi fuori dall’area metropolitana, ma i turisti fanno i conti con le inevitabili purtroppo speculazioni degli affittacamere che non vogliono essere da meno rispetto alle strutture ricettive della città, seppur con prezzi comunque più accessibili.