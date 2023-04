Tennis, Medvedev confermato per l’Atp di Zhuhai a settembre

L’ATP quest’anno autunno tornerà a disputare tornei in Cina dopo quattro anni di stop a causa della pandemia e arrivano le prime conferme dai vari tornei. A Zhuhai gli organizzatori hanno confermato la presenza di Daniil Medvedev. “Non vedo davvero l’ora di tornare in Cina e giocare all’Hengqin International Tennis Center”, ha detto Medvedev. “Non vedo l’ora di vedere la città e lo stadio, di cui ho sentito parlare entrambi molto bene. Sarà fantastico giocare di nuovo davanti ai tifosi cinesi dopo tre anni di assenza. Non vedo l’ora di vedervi tutti a settembre”, ha aggiunto.