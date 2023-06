Fassone: “Garcia tecnico giusto per il Napoli. Avrà le giuste motivazioni”

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Radio Crc dell’attuale situazione dei club di Serie A e in particolare della società azzurra. “Penso che ad oggi tutte le big italiane si stiano facendo saccheggiare, e in questo momento sono più deboli di un mese fa. Le uniche che non hanno cambiato per ora sono Inter e Roma e magari avranno il vantaggio della continuità dal loro lato. Non conosco le dinamiche interne del Napoli, ma spero che la discussione tra Giuntoli e la società non abbia rallentato il lavoro in chiave mercato”.

E su Garcia come nuovo allenatore al posto di Spalletti: “Ha forte personalità e non faccio fatica a pensare che sia piaciuto molto a De Laurentiis. Ha molte caratteristiche che convincono, ha esperienza, e dopo la recente esperienza non eccellente penso che abbia le giuste motivazioni per voler dimostrare di saper fare bene. Lo conosco e credo che possa essere giusto per una squadra ambiziosa come il Napoli”.