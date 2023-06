Pagelle Spagna-Ucraina 2-2: voti e tabellino Europei Under 21 2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Spagna-Ucraina 2-2, match della terza giornata degli Europei Under 21. Un pareggio che permette alle Furie Rosse di ottenere il primo posto del raggruppamento. La Spagna con Camello spreca tutte le occasioni che l’Ucraina serve involontariamente. La nazionale ucraina invece è spietata: progressione di Nazarenko e cross per il colpo di testa vincente di Viunnyk al 43′. La Spagna risponde grazie ad un’autorete di Zhelizko, anche se l’errore è di Syrota che rinvia sul corpo del compagno dopo un cross di Riquelme. Nel finale la Spagna paga la prima sbavatura difensiva: Sikan si infila tra Guillamon e Roman e viene steso dal portiere. Per l’arbitro è rigore e dagli undici metri Sudakov non sbaglia. Nel finale però arriva il pareggio di Abel Ruiz, che vale il 2-2 e il primo posto del girone per la Spagna, che affronterà la seconda del gruppo D (il girone dell’Italia).

SPAGNA: Agirrezabala 6.5 (46′ Roman 5); Martinez 6, Guillamon 5, Gila 6.5, Sanchez 6; Bernabè (82′ Veiga sv), Sancet 5.5 (63′ Abel Ruiz 7); Barrenetxea 6 (73′ Rodri 6), Oroz 5.5, Riquelme 5.5; Camello 5 (63′ Blanco 5.5)

In panchina: Tenas, Leo Román, Victor Gómez, Miranda, Pacheco, Blanco, Abel Ruiz, Rodri, Paredes, Álex Baena, Sergio Gómez, Gabriel Veiga.

Allenatore: Santi Denia 6.

UCRAINA: Neshcheret 6; Liakh 6, Saliuk 5.5, Syrota 4, Vivcharenko 6 (46′ Sych 6); Ocheretko 5 (73′ Sudakov 6.5), Zhelizko 6; Nazarenko 7 (73′ Sikan 7), Kryskiv 6 (63′ Brazhko 6), Braharu 6 (63′ Kashchuk 6); Viunnyk 7.

In panchina: Trubin, Fesiun, Talovierov, Sych, Sikan, Mudryk, Batahov, Brazhko, Kashchuk, Bondarenko, Sudakov.

Allenatore: Rotan 6.5.

ARBITRO: Rumšas (LTU) 6

RETI: 43′ Viunnyk, 49′ Zhelizko, 81′ rig. Sudakov.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kryskiv. Angoli: 5-3. Recupero: 2′ pt, 5′ st.