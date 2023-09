FANTACALCIO – Sassuolo-Juventus, gol di Laurienté o autogol di Szczesny? La decisione della Lega

Episodio da fantacalcio in Sassuolo-Juventus. Al minuto 12′, a sorpresa, arriva il gol di Laurienté con un tiro improvviso da posizione defilata che trova assai impreparato Szczesny. Papera del portiere bianconero, o forse qualcosa in più, visto che il polacco di fatto si butta dentro la palla, perché sbaglia la parata e poi, in un secondo momento e con un secondo tocco di tacco, se la butta alle sue spalle. Da capire se la Lega assegnerà il gol a Laurienté, come fatto in un primo momento, o se valuterà diversamente.