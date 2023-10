FANTACALCIO – Napoli-Fiorentina, gol di Brekalo o autogol di Di Lorenzo? La decisione della Lega

La Fiorentina è in vantaggio. Nel posticipo domenicale dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Vincenzo Italiano sbloccano il risultato al Diego Armando Maradona di Napoli grazie ad una bella azione corale che si conclude con un tiro vincente di Brekalo che beffa Meret e fa 0-1. Il suo tiro viene leggermente deviato dalla punta di Giovanni Di Lorenzo, una deviazione che sembra ininfluente e per questo motivo il gol, al momento, è stato assegnato al giocatore della viola. Una informazione utile per tutti gli amanti del fantacalcio che aspettano i voti di quest’ultima partita per capire i risultati finali della giornata.