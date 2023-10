Cagliari-Roma 1-4, Bonato: “Squadra compatta, proprietà e staff uniti”

“Abbiamo iniziato un percorso difficile in estate, siamo tutti uniti, a partire dalla proprietà, fino allo staff, i giocatori e il pubblico. Sapevamo le difficoltà dell’approccio e le abbiamo provate sulla nostra pelle. Ne usciremo compatti: ora c’è la sosta e dobbiamo ripartire in vista di un ciclo di partite importanti”. Queste le parole, a Dazn, del direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, dopo la sconfitta interna dei sardi, per 4-1, contro la Roma.