Monza-Roma, Celik espulso nel recupero: squalificato contro l’Inter

Continua a perdere pezzi la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi escono dall’U-Power Stadium di Monza con un solo punto, con un altro infortunato e anche uno squalificato in vista del big match del fine settimana contro l’Inter. Oltre allo stop fisico per Stephan El Shaarawy, nei minuti di recupero è arrivata anche l’espulsione per doppia ammonizione di Celik, che era stato schierato questa sera nella difesa a tre viste le tante assenze. Il calciatore turco sarà quindi costretto a saltare la sfida contro i nerazzurri.