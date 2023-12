FANTACALCIO – Atalanta-Milan, gol di Lookman o autogol di Tomori? La decisione della Lega

L’Atalanta passa in vantaggio. Nel match contro il Milan, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Gian Piero Gasperini sbloccano il risultato grazie ad una rimessa laterale battuta velocemente e con Lookman che si incunea dentro l’area di rigore, carica il destro e la palla viene deviata da Tomori: una deviazione che mette fuori gioco Maignan ed è gol. Per gli amici del fantacalcio il tiro di Lookman era comunque diretto verso la porta e quindi il gol è stato assegnato all’attaccante bergamasco.