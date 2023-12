Volley, Mondiale per Club: Minas batte Sunbirds e vola in finale contro Perugia

Minas vince contro Sunbirds per 3-2 e si aggiudica un posto nella finale del Mondiale per Club. Dopo una partita di quasi tre ore, la formazione brasiliana ha la meglio su quella giapponese, che però può lasciare il campo a testa alta dopo un’ottima prestazione. Ora Minas sis prepara ad affrontare il Perugia per vincere il titolo.

Scese in campo, le due formazioni danno inizio ad una partita equilibrata, con Sunbirds che riesce ad avere la meglio a partire dalla seconda parte del primo set. La squadra brasiliana però non rende la vita facile ai giapponesi, che conquistano il set per soli tre punti di scarto in 25-22. Nel secondo set, Minas dimostra di riuscire a tener testa ai padroni di casa e le due squadre combattono per ogni punto. Sul finale, i brasiliani hanno la meglio e riescono ad ottenere un margine che consente loro di portare avanti la partita oltre al terzo parziale, vincendo 22-25. Il set numero tre segue lo stesso copione di quello precedente, ma si fa ancora più combattuto sul finale. A pochi punti dalla conclusione, Sunbirds riesce ad ottenere un vantaggio, ma Minas conquista il pareggio in modo sistematico. Infine, i giapponesi si portano avanti e vincono 30-28. Nel quarto set, Minas riesce a dare uno strappo significativo, riuscendo a portarsi avanti e a creare un importante vantaggio. I brasiliani si mantengono in testa fino al set point, quando vincono 20-25. La partita verrà quindi decisa dal tie break finale di quindici punti. La formazione brasiliana ha la meglio nella prima parte del set aggiuntivo, ma poi Sunbirds riesce a pareggiare. La lotta per l’accesso alla finale è in volata e Minas ne esce vincitrice grazie ad un ottimo 15-17.