Fagioli squalificato, ecco quando torna di preciso in campo: già disponibile almeno per Juventus-Monza

Nicolò Fagioli è stato squalificato, come è noto, per dodici mesi di cui cinque commutati in pene alternative, in seguito all’accordo tra il giocatore, punito per le scommesse illegali effettuate, anche sul calcio ma mai sulla propria squadra, e la Procura della Figc. Il patteggiamento fa sì che il centrocampista della Juventus venga fermato per sette mesi, nei quali non potrà essere a disposizione dei bianconeri, e il dispositivo è stato pubblicato quest’oggi in modo ufficiale sul sito della Federcalcio, dunque la squalifica è valida proprio a partire dal 19 ottobre e si esaurirà, per quanto riguarda i sette mesi, il 19 di maggio. Ecco allora quando potrà tornare in campo.

Questo vuol dire, in soldoni, che il mediano bianconero potrà giocare, qualora Allegri lo ritenesse opportuno, l’ultima giornata di campionato contro il Monza, che si disputerà il 26 di maggio, ma se il penultimo turno per la Juve dovesse giocarsi al lunedì (improbabile, visto che né i bianconeri né il Bologna, la rivale in questione, giocano le coppe europee), allora Fagioli, essendo in caso il 20 di maggio sarebbe già disponibile. In ogni caso, sulla carta la stagione non è finita del tutto per il mediano, che potrà persino essere convocato e giocare gli Europei 2024 (ammesso che l’Italia riesca a qualificarsi), poi sicuramente lo rivedremo in campo nell’annata 2024/2025.

IL DISPOSITIVO UFFICIALE SUL SITO DELLA FIGC