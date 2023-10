Contrasto al match fixing, incontro di formazione con la nazionale U17 di calcio

di Redazione 32

Continuano le attività promosse dalla Figc in collaborazione con Sportradar. Protagonisti in mattinata i calciatori della Nazionale Under 17 che hanno seguito un workshop di formazione sugli aspetti legati all’integrità delle competizioni e del contrasto al match fixing. L’incontro si è tenuto a Bagno di Romagna (FC), dove gli Azzurrini stanno preparando l’appuntamento con le gare della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo in programma dal 25 al 31 ottobre in Emilia-Romagna.

Presente l’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG e l’Integrity Officer della Federazione Filippo Laurenti. Tra i temi affrontati ci sono proprio le attività illecite che possono verificarsi nell’ambito sportivo, compreso un argomento di stretta attualità come la violazione delle regole in materia di scommesse. Nelle scorse settimane gli incontri avevano visto protagoniste le giovani calciatrici delle Nazionali Under 19 e Under 17 Femminili e i calciatori dell’Under 19 maschile, le altre tre squadre azzurre impegnate nella prima fase di qualificazione dei rispettivi Campionati Europei di categoria.