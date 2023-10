Elezioni Monza, Cappato: “Galliani punta sul calcio per coprire assenza politica”

Sono giorni caldi per capire chi si prenderà il seggio di Monza, con la corsa fra Adriano Galliani e Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e candidato alle suppletive del week-end per il collegio in Senato di Monza e Brianza. L’avversario politico dell’ad dei biancorossi ha parlato a Repubblica.it, incentrando il discorso del calcio come propaganda per bucare in politica.

Le parole di Cappato: “Se ci fosse stata la possibilità di un confronto sarebbe stato bello poter discutere di politica con Adriano Galliani, ma è esplicito che stiano giocando dall’inizio la carta del calcio per coprire l’assenza della politica. Il fatto di non avere nessuna urgenza né proposta politica da avanzare crea spazio a questo tipo di polemiche, ma l’unico atto politico che hanno fatto è stato quello di stare dietro al peggio del clericalismo proibizionista italiano. Berlusconi aveva il Milan ma si candidò con un progetto politico e nel nome di un’annunciata rivoluzione liberale: di questo mi sarebbe piaciuto discutere con Galliani. vendo scoperto l’esistenza della campagna elettorale a una settimana dal voto fanno l’unica campagna che potevano fare, cioè compattare il più possibile il potere attorno a sé stesso, facendo intervenire ministri e promettendo opere pubbliche. Io ho iniziato ad agosto sul territorio e sui temi, credo ci sia una bella differenza”