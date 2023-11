Fagioli rinnova con la Juventus, Calhanoglu commenta il post su Instagram: “Complimenti, ti voglio bene”

Nicolò Fagioli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini del proprio rinnovo di contratto con la Juventus. Un avvenimento importante per il giovane centrocampista bianconero, che ringrazia pubblicamente il club per il supporto in questo difficile momento della carriera ma anche della vita privata. Tra i commenti spicca anche quello del centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu: “Complimenti frate, ti voglio bene”. Poche ma importanti parole, che certificano anche la vicinanza a Fagioli da parte dei colleghi.

Il post di Fagioli su Instagram