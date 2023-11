Marsiglia a caccia di un ds, Longoria: “Benatia candidato ma non è il solo”

Pablo Longoria, presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di RMC Sport spiegando la situazione relativa alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Contatti che proseguono con diversi nomi, a distanza di un mese dall’addio dell’ormai ex dirigente Javier Ribalta. Negli ultimi giorni le voci di corridoio hanno fatto emergere il nome dell’ex difensore della Juventus, Mehdi Benatia: “E’ una delle persone con cui abbiamo parlato – conferma Longoria – Dobbiamo prenderci ancora del tempo per analizzare le situazioni e capire se il progetto è fattibile anche da un punto di vista legale.” Benatia infatti è un agente, posizione che potrebbe renderlo un candidato non idoneo alla posizione di direttore sportivo: “Dobbiamo garantire la legalità – prosegue il presidente dell’OM – Però il problema non è questo, è che dobbiamo scegliere il direttore sportivo giusto. Ci sono discussioni con diversi candidati, non solo con Benatia.”