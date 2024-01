Fabio Caressa: “Buon 2024 agli arbitri, fare peggio del 2023 è impossibile”

Fabio Caressa ha aperto Sky Calcio Club con un messaggio indirizzato agli arbitri e ci è andato giù pesante: “Dobbiamo parlare di arbitri, alcune cose convincono davvero poco. Non voglio parlare di complotti, quello di ieri è stato uno dei casi più eclatanti. Ci sono stati tantissimi errori in questa stagione, agli arbitri dico buon 2024 perché fare peggio del 2023 è impossibile. Questi primi mesi di campionato sono i peggiori da oltre dieci anni. E poi… questi danno interpretazioni dadaiste nella spiegazione e futuriste, così non va bene”.