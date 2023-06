Sport in tv lunedì 5 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 5 giugno 2023. Spicca il Roland Garros, con i match di ottavi di finale ma purtroppo senza italiani in campo. Spazio anche allo spareggio di Bundesliga tra Stoccarda e Amburgo e alla semifinale Primavera tra Lecce e Sassuolo. Infine, prosegue il Giro del Delfinato con la seconda tappa. Di seguito il palinsesto completo con gli orari di tutti gli eventi.