Bologna, incontro chiarificatore: si va avanti con Thiago Motta

Il Bologna e Thiago Motta proseguono insieme. Questo è quanto sostiene l’Ansa, secondo cui da Casteldebole filtra ottimismo sulla permanenza dell’allenatore sulla panchina dei rossoblù. Una giornata piena di incontri presso il quartier generale del club, tra il patron Joey Saputo, l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, il ds Marco Di Vaio e il tecnico Thiago Motta. Dirigenza e tecnico hanno affrontato anche il tema della conferenza stampa post Lecce e della dichiarazione del tecnico relativa al fatto che all’interno del club qualcuno avrebbe soffiato notizie a un giornale. A tal riguardo il Bologna fa sapere che c’è stato un chiarimento e che il caso è chiuso. Tecnico e dirigenza nel pomeriggio hanno anche incontrato gli over 30 in scadenza di contratto al 30 giugno, ovvero Bardi, De Silvestri, Medel, Sansone e Soriano: addio in vista per i cinque calciatori.