Empoli, Zanetti: “Prestazione scadente, dobbiamo svegliarci. La Serie A non aspetta nessuno”

Paolo Zanetti, allenatore dell‘Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida persa per 2-0 contro il Monza. “Il primo tempo è stato scadente e penso oggi non si debbano campare alibi o scuse. Abbiamo avuto le nostre 6/7 occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. La nostra fase difensiva è stata troppo timorosa”.

Poi ha proseguito: “Non siamo ancora al top della condizione fisica, cerchiamo di lavorare di settimana in settimana. Pensavamo di arrivare un po’ più pronti, ma è evidente che al momento non lo siamo. Quando si parte male l’importante è non iniziare a vedere tutto nero. Dobbiamo aggiungere il nostro obiettivo, iniziare ad alzare i giri del motore, a partire da me. La Serie A non aspetta nessuno. Note positive? Abbiamo dei singoli con grande margine di crescita e anche i nuovi possono migliorare la loro condizione. C’è tanta strada da fare, ma ci si arriva con il lavoro”.