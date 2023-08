Milan-Torino, super gol di Theo Hernandez: assist pazzesco di Leao e scavetto (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Il video del super gol di Theo Hernandez su assist da fantascienza da parte di Leao che vale il 3-1 in Milan-Torino. Scambio nello stretto sulla corsia mancina, il portoghese poi imbuca per il terzino francese che su Milinkovic-Savic in uscita fa partire un pallonetto, uno scavetto d’esterno davvero sublime. Poco prima dell’intervallo, con questa magia, è 3-1. Di seguito ecco il video.