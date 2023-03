Empoli-Udinese 0-1, Zanetti: “Serve fiducia, sono certo che ci salveremo”

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Empoli-Udinese 0-1, match valevole come anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei toscani ha rimarcato le difficoltà del momento, soprattutto riguardo l’ennesimo gol subito sugli sviluppi di calcio d’angolo. “Evidentemente c’è un problema mentale, abbiamo paura di qualcosa perchè a inizio campionato eravamo tra i migliori su questo aspetto e poi qualcosa è cambiato – spiega Zanetti – Serve fiducia, sono certo che ci salveremo per come lavorano questi ragazzi ogni giorno.” Qualche difficoltà anche a livello offensivo e su questo tema l’allenatore dell’Empoli dice la sua: “Ci sono state parate del portiere, a volte le cose vanno nel verso sbagliato per questione di centimetri. Chi va in campo comunque fa il suo, dimostrando di poterci stare”.