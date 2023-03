Napoli-Atalanta, Gollini titolare a sorpresa: problema al polso per Meret

Sorpresa dell’ultimo secondo in Napoli-Atalanta. A differenza di quanto annunciato nelle distinte ufficiali, in porta per la squadra azzurra c’è Pierluigi Gollini e non Alex Meret. Cambio dunque tra i pali dei partenopei, da capire se per il portiere titolare si tratti di un infortunio o di un’indisposizione dell’ultimo momento che lo ha costretto a dare forfait per questa partita in favore del suo vice, peraltro ex di turno.