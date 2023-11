Empoli-Sassuolo 3-4, Andreazzoli: “Partita che ci lascia l’amaro in bocca”

“E’ una tappa, dispiace, abbiamo fatto quello che volevamo fare, abbiamo messo tanto impegno contro una squadra forte che ha molte qualità. Un risultato di parità avrebbe accontentato sia noi che loro, sia per le occasioni sia per l’impegno profuso, invece ci lascia l’amaro in bocca. Non era la giornata giusta, queste gare si decidono su piccoli episodi, vedi il gol di Pinamonti e la deviazione di Cacace sul quarto gol. Però questi sono gli episodi del calcio”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo per 4-3. “Gyasi? E’ un ragazzo che si adatta a ogni evenienza, può fare diversi ruoli, è sempre molto determinato e può fare tranquillamente quel ruolo. Forse non tutta la gara ma per una parte sì, con lui Grassi e Kovalenko volevamo dare energia. Anche Maldini è entrato molto bene, però gli episodi oggi non sono stati favorevoli. Fazzini e Maleh sono usciti anche perché c’era il rischio di restare in dieci. Potevamo essere contenti oggi, bastava non perdere…”.