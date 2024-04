Empoli, Nicola: “La mentalità dei ragazzi sta crescendo”

L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino: “Loro hanno un’identità ben definita e sono molto forti, ma non penso abbiano dominato la partita. I ragazzi oggi hanno dato tutto in campo e la nostra forza è il gruppo. Per me non esistono titolari e non, ma esiste il gruppo squadra. La mentalità di tutto il gruppo sta crescendo di giorno in giorno“. Il tecnico dei toscani ha poi proseguito: “Stiamo costruendo la nostra identità di partita in partita e abbiamo dato seguito alle prestazioni delle ultime settimane. Il focus dei ragazzi è esclusivamente sul lavoro e dal mio arrivo abbiamo ribaltato un po’ tutto nelle abitudini. Il campionato non è ancora finito e dobbiamo fare ancora tanti punti. Ripeto, però, di questo gruppo mi ha stupito la loro dedizione al lavoro e non è solo merito del mister“. Nicola ha concluso parlando di Niang e del suo apporto: “È un giocatore con spirito e personalità: lui all’interno del gruppo si fa ben volere e sa che si deve fidare di me perché lo sto gestendo per il suo bene. Vorrebbe sempre partire titolare, ma diciamo che lui si sta dando la zappa sui piedi da solo, perché sta dimostrando che subentrando è decisivo“.