Empoli, Nicola: “Grande equilibrio in zona retrocessione”

L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola ha parlato nel post partita dopo la sconfitta 1-0 a San Siro contro il Milan: “Abbiamo pagato il poco che abbiamo concesso. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Sapevamo che il Milan sarebbe partito forte per poi magari pagare dazio anche per via dei recenti impegni europei. Loro sono molto abili a giocare tra le linee e dovevamo mantenerci corti tra i reparti. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. Peccato per il gol subito, complici anche l’infortunio di Ismajli e la deviazione di Luperto“. Il tecnico ha poi aggiunto: “I giocatori hanno avuto la capacità di aiutarsi in fase di non possesso e di dimostrare coraggio nella ripresa, facendo anche la partita e creando un paio di occasioni pericolose. L’unico modo per centrare il nostro obiettivo è continuare a percorrere questa strada. Stiamo recuperando alcuni elementi che però non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Ora arriveranno le partite importanti“.

Nicola ha poi concluso: “Niang deve diventare un punto di riferimento. Ha lo spunto, l’ultimo passaggio e pressa con i tempi giusti. Oggi ha fatto una partita importante. Manca ancora Caputo e le gare con questa intensità dimostrano che abbiamo bisogno di tutti al 100%. Questo campionato sta dimostrando che c’è grande equilibrio dietro, con molte squadre coinvolte: questo rende tutto più interessante. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario nell’agganciare il gruppone, dovremo fare altrettanto ora per mantenere la categoria. La quota salvezza è più alta rispetto a un anno fa. Ci sono ancora tanti punti in palio e ci dobbiamo sudare tutto, come abbiamo sempre fatto finora“.