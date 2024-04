Empoli-Napoli, Nicola: “Vogliamo recuperare punto perso a Lecce. Fiducia a Caprile”

“Affrontiamo i campioni d’Italia, è una grande soddisfazione farlo. Vogliamo recuperare quel punto che abbiamo perso, a prescindere dall’avversario dobbiamo mettere tutto noi stessi”. A parlare in conferenza stampa è Davide Nicola in vista del match contro il Napoli in programma sabato. “La differenza tra il Napoli dello scorso anno e quello attuale è difficile, perché era una macchina perfetta. Noi abbiamo cercato di studiarli a fondo”, aggiunge. Sulla squadra: “Sicuramente quando non si portano via punti non fa piacere. Soprattutto ai giocatori che lavorano duramente ogni settimana. Fisicamente però i ragazzi stanno bene, basta vedere i dati”. Suoi singoli: “Fazzini può giocare dappertutto, io sono contento di lui. Quello che mi interessa è che chiunque giochi voglia determinare e lui ha l’entusiasmo per poterlo fare. Caprile? Abbiamo scelto di dargli fiducia per quello che abbiamo visto in campo. Deve passare anche dall’errore, questo tipo di partite ti aiutano per crescere e maturare”.