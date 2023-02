Empoli-Napoli, nessuna vendita di biglietti ai residenti in Campania

In occasione del match di campionato tra Empoli e Napoli, in programma il prossimo 25 febbraio, sarà vietata la vendita di biglietti per tutti i residenti in Campania. Tutti i residenti delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno dunque non potranno acquistare i tagliandi validi per la gara, per decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Firenze. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono quelle di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.