Calendario andata playoff Europa League 2022/2023: programma, orari, tv e streaming

Il calendario completo dei andata dei playoff di Europa League 2022/2023, in programma nella giornata di giovedì 16 febbraio. Le otto partite sono divise equamente in due fasce orarie, le 18:45 e le 21:00, e vedranno protagoniste due squadre italiane. Si tratta della Juventus, opposta ai francesi del Nantes, e alla Roma, che volerà in Austria per far visita al Salisburgo. Tutte le partite saranno visibili in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su SkyGO e NOW, oltre che su Dazn, così come in streaming tramite la medesima piattaforma (pc, dispositivi cellulari). Inoltre, sarà possibile seguire una partita in chiaro su TV8. Ovviamente, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su tutti gli incontri con un focus particolare sulle italiane.

PROGRAMMA ANDATA PLAYOFF EUROPA LEAGUE 2022/2023

Giovedi 16 febbraio 2023

Ore 18:45

Barcellona-Manchester United (Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 254)

Shakhtar Donetsk-Rennes (Sky Sport, canale 256)

Ajax-Union Berlino (Sky Sport, canale 255)

Salisburgo-Roma (Sky Sport Uno, canale 201)

Ore 21:00

Juventus-Nantes (Sky Sport Uno, canale 201, e TV8, canale 125)

Sporting Lisbona-Midtjylland (Sky Sport, canale 256)

Bayer Leverkusen-Monaco (Sky Sport, canale 255)

Siviglia-PSV (Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 254)