Empoli-Monza, Zurkowski: “Felice della tripletta, dobbiamo giocare sempre così”

“Volevo fare gol ma non pensavo ad una tripletta. Sicuramente una giornata da ricordare, dobbiamo giocare tutte le gare con questo spirito“. Queste le prime parole di Szymon Zurkowski, autore della tripletta che ha permesso all’Empoli di travolgere il Monza al Castellani. “Mister Nicola non ci ha detto nulla di particolare – ha aggiunto il calciatore dell’Empoli ai microfoni di DAZN -. Noi sappiamo bene che dobbiamo fare punti perché non siamo in una buona posizione di classifica. Dobbiamo continuare così“.