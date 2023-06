Empoli-Lazio, Zanetti: “Vogliamo far bene contro un avversario forte”

“I confronti ci sono sempre, il campionato finisce domani e non oggi. Abbiamo la mentalità di voler far bene, come abbiamo dimostrato anche a Verona. Affronteremo la partita con grande rispetto di un avversario che ha fatto un gran campionato e gioca bene”. Sono le parole del tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti alla vigilia del match casalingo contro la Lazio. “Momenti critici? Non ce n’è mai stato uno per quanto riguarda la classifica, siamo sempre stati oltre la zona-retrocessione – spiega -. C’è stato un periodo in cui abbiamo avuto una crisi di risultati e abbiamo dovuto scavare dentro noi stessi per cercare le motivazioni. Ci metterei la firma per ripetere una stagione del genere per il futuro. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi, c’è dietro tutto un gruppo di persone che sono servite per il nostro scopo”. Sui tifosi: “Li ringrazio come ho sempre fatto anche nei momenti difficili. Non ci hanno mai abbandonato e ci hanno sempre stimolato. Questa cosa l’abbiamo avvertita sempre. In un ambiente così familiare avere una tifoseria del genere è tutt’altro che scontato. Rappresenta un punto di forza per noi”.