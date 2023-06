Fiorentina-West Ham, Moyes: “Vogliamo continuare a crescere, daremo tutto”

“Finali? Ne ho preparate tante in carriera, di sicuro darò il mio massimo anche in questa. Se mi avessero detto che sarei arrivato in finale non ci avrei creduto. Vogliamo continuare a crescere e fare in modo che momenti così ci siano ancora”. Queste le parole del tecnico del West Ham David Moyes in occasione del Uefa Media Day in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina in programma a Praga mercoledì 7 giugno. Sui tifosi: “Sono stati incredibili. Abbiamo avuto due anni fantastici e stiamo facendo la storia del West Ham. Mi dispiace non ci possano essere più tifosi, ho visto la finale di Coppa Italia e la Fiorentina ha avuto un supporto pazzesco. Avremmo tutti avuto più supporter e sarebbe stato più bello”. Non ci sarà Scamacca: “Gianluca è un grande giocatore e non credo ci siano problemi ma purtroppo ha avuto tanti infortuni. Sono assolutamente felice di lui”. C’è spazio per un commento sulla contestazione all’arbitro Taylor dei tifosi della Roma dopo la finale di Europa League: “Non ho visto la partita ma per tutti gli arbitri è difficile e non devono ricevere abusi. Sono assolutamente contrario”.