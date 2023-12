Empoli-Lazio, Andreazzoli: “Caputo non ci sarà, a Babbo Natale chiedo la salute”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa della Lazio, prossima avversaria dei toscani nella sfida valida per il 17° turno di Serie A 2023/2024: “Leggendo la loro rosa mi impressiono, sia per la qualità che per la profondità. Hanno giocato molto bene nell’ultima gara nonostante affrontassero una squadra molto forte. L’impronta di un allenatore come Sarri è sempre la solita“. Andreazzoli ha poi parlato dell’ultima gara, quella contro il Torino: “Sotto l’aspetto tecnico siamo stati imprecisi, ma ci rallegra il fatto che il confronto sia stato praticamente alla pari. Pur avendo di fronte una formazione di livello superiore, la reputo un’occasione persa. Dobbiamo evitare un primo tempo del genere, poi nella ripresa siamo cambiati essendo più sciolti“.

L’allenatore degli azzurri ha poi parlato dei singoli: “Caputo non ci sarà: non è pronto per giocare e non vogliamo rischiarlo. Baldanzi può avere più minuti nelle gambe. Gyasi? Ha sempre il sorriso stampato in faccia e può fare un po’ di tutto“. Sul calciomercato, invece, non si è sbilanciato: “Parliamo quotidianamente con la società, ma non sarò io a intervenire. Io posso dire la mia sotto l’aspetto tecnico, poi mi spetta far emergere le qualità dei giocatori che ho a disposizione“.

“Cosa chiedo a Babbo Natale? La salute. Credo sia la prima cosa, andare a letto sereni è il regalo migliore – ha aggiunto Andreazzoli, che infine ha commentato l’imminente traguardo delle 100 gare sulla panchina dell’Empoli – E’ un onore, mi fa molto piacere. Io sto bene, mentre lo stare bene per tutti significa trovare la salvezza, obiettivo che continuiamo a ricercare“.