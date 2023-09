Empoli-Juventus, Zanetti sorride malgrado la sconfitta: “Ho visto la mentalità giusta”

Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match Empoli-Juventus, valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024: “Se la scorsa settimana ero arrabbiatissimo per la prova dei ragazzi, stasera non ho nulla da dire. Ho visto la mentalità giusta e abbiamo giocato bene contro un’ottima Juventus: peccato perché ci è mancato l’ultimo pezzo“. Il tecnico dei toscani ha poi aggiunto: “Dal punto di vista della mentalità la squadra ha risposto presente. Zero gol in tre giornate? Nelle prime due gare non abbiamo sfruttato ben 13 occasioni da gol“.