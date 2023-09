Empoli-Juventus 0-2, Allegri: “Obiettivo essere tra prime quattro: Inter, Milan e Napoli per lo scudetto”

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra fastidiosa. Siamo stati lucidi, ma dobbiamo essere più sereni negli ultimi 30 metri. Dovevamo fare più gol”. Lo ha detto Massimiliano Allegri dopo la vittoria della sua Juventus sul campo dell’Empoli: “Oggi ho cambiato gli esterni. Weah era un po’ stanco, ma quando è entrato ha fatto bene così come Cambiaso. Anche Kostic ha fatto una buona partita.Vlahovic e Chiesa hanno giocato bene, la loro intesa sta crescendo. Ho visto delle buone combinazioni vicino all’area di rigore. Con il Bologna abbiamo fatto fatica nel primo tempo, poi siamo usciti alla distanza. Ora dobbiamo cercare una condizione importante a partire da ottobre/novembre. Locatelli ha disputato una buona prova. Nello smarcamento, di giocatori come Miretti ce n’è pochi, anche se deve migliorare”.

Sugli obiettivi stagionali: “Rimanere fuori dall’Europa non piace a nessuno, lo scorso anno siamo arrivati terzi. Ci vuole pazienza, la media d’età della squadra si è abbassata notevolmente. Inter, Napoli e Milan sono più attrezzate di noi in ottica scudetto. Noi dobbiamo arrivare tra le prime quattro e cercare di stare attaccati a loro. Essere già a due punti dalla vetta è per noi una grande soddisfazione, non ci capitava da anni. Ma va fatto un passo alla volta”. Sull’infortunio di Pogba: “Pogba ha sentito una fitta e vediamo l’esito degli esami nei prossimi giorni. Spiace perché ha giocato una buona mezz’ora”.