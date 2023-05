Empoli-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus: rivedi il video con le sue parole. E’ una delle conferenze più tese della stagione questa per il tecnico bianconero, che conferma di restare sulla panchina ma specificando che la decisione è solo sua e non del club di cui non conosce la posizione, poi bacchetta anche Szczesny per le parole di Siviglia. Di seguito e in alto ecco il video.