Internazionali d’Italia, il tetto entro il 2026. Cozzoli: “Renderà fruibile il Centrale tutto l’anno”

“Sul Centrale arriverà la copertura, il progetto di fattibilità è stato aggiudicato. Sarà un progetto avveniristico che renderà il Centrale del Foro Italico fruibile per tutto l’anno“. A dichiararlo è stato Vito Cozzoli, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della conferenza stampa di chiusura degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Per l’avvio dei lavori – tra autorizzazioni e progettazione – occorreranno tra gli 8 e 10 mesi, mentre per la realizzazione del tetto il tempo stimato è tra i 18 e i 24 mesi. L’obiettivo è avere la copertura entro il 2026.