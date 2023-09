Empoli-Inter, Tramontana esulta per il gol di Dimarco e il punteggio pieno (VIDEO)

di Redazione 7

L’Inter batte l’Empoli 1-0 al Castellani e resta a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Un gol di Federico Dimarco fa esultare Filippo Tramontana, voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. L’esultanza del telecronista di fede interista è ben giustificata, perché l’Inter dà continuità al successo nel derby e consolida la vetta. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime otto trasferte contro l’Empoli in campionato, già striscia record di clean sheet di fila per un singolo club fuori casa contro un’altra avversaria in Serie A.